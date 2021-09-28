  1. Главная
  2. Новости
Во вторник, в 5:54

Сингапур и Малайзия проведут интеграцию своих платежных систем

Сингапур и Малайзия проведут интеграцию своих платежных систем

Трансграничная интеграция PayNow-DuitNow будет запущена уже в четвертом квартале 2022 года.

Трансграничная интеграция PayNow-DuitNow будет запущена уже в четвертом квартале 2022 года. Это позволит клиентам участвующих в проекте финансовых учреждений более быстро осуществлять денежные переводы между Сингапуром и Малайзией в режиме реального времени. Чтоб заказать перевод, необходимо будет лишь назвать номер мобильного телефона получателя.

Помимо этого для клиентов в обеих странах появится возможность совершать розничные платежи, используя QR-коды NETS или DuitNow, изображенные на товарах, приобретаемых ими в торговых точках. Отметим, что в 2020 году суммарный объем денежных переводов между Сингапуром и Малайзией составил 1,3 млрд сингапурских долларов.

Запуск PayNow-DuitNow позволит значительно увеличить этот показатель. Ранее финрегулятор Малайзии уже принимал участие в подобном проекте. Тогда была запущена совместная с Резервным банком Индии система международных платежей с низкой комиссией при переводе.

По словам главного специалиста по финтех-технологиям Валютного управления Сингапура Сопненду Моханти, ​проект PayNow-DuitNow станет важным инфраструктурным каналом для обеспечения потребностей физических и юридических лиц в быстрых и удобных трансграничных платежах на основе технологии распределенного реестра и смарт-контрактов.

Поделиться
Мировые новости
Мнение экспертов
Эрик Фомичев17.09.2021Где в Казахстане в сентябре 2021 года взять кредит наличными без залога. Ставки и условия.Арман Ахметжанов12.08.2021Что такое Poly Network и как хакерам удалось похитить 613 млн долларовЭрик Фомичев09.08.2021Будет ли Bitcoin стоить 100 тысяч долларов до конца 2021 года?Рауан Жунусов09.08.2021Как не попасться на удочку фишинга. Избегайте самого распространенного вида мошенничества в интернете.
Подбор ипотекиВ течение нескольких секунд рассчитайте общую сумму выплат, размер ежемесячного платежа, сумму переплаты по ипотечному кредиту
Полезные статьи
Сегодня, в 3:23Все преимущества и недостатки онлайн-займов
Во вторник, в 11:36Что такое виртуальная карта и в каком банке Казахстана ее можно оформить?
23.09.2021Идеальная ипотека в Казахстане в 2021 году: советы и лайфхаки
22.09.2021Рейтинг страховых компаний Казахстана - 2021
Новостная лента
Все новости