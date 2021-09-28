Сингапур и Малайзия проведут интеграцию своих платежных систем

Трансграничная интеграция PayNow-DuitNow будет запущена уже в четвертом квартале 2022 года. Это позволит клиентам участвующих в проекте финансовых учреждений более быстро осуществлять денежные переводы между Сингапуром и Малайзией в режиме реального времени. Чтоб заказать перевод, необходимо будет лишь назвать номер мобильного телефона получателя.

Помимо этого для клиентов в обеих странах появится возможность совершать розничные платежи, используя QR-коды NETS или DuitNow, изображенные на товарах, приобретаемых ими в торговых точках. Отметим, что в 2020 году суммарный объем денежных переводов между Сингапуром и Малайзией составил 1,3 млрд сингапурских долларов.

Запуск PayNow-DuitNow позволит значительно увеличить этот показатель. Ранее финрегулятор Малайзии уже принимал участие в подобном проекте. Тогда была запущена совместная с Резервным банком Индии система международных платежей с низкой комиссией при переводе.

По словам главного специалиста по финтех-технологиям Валютного управления Сингапура Сопненду Моханти, ​проект PayNow-DuitNow станет важным инфраструктурным каналом для обеспечения потребностей физических и юридических лиц в быстрых и удобных трансграничных платежах на основе технологии распределенного реестра и смарт-контрактов.