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Сингапур доведет к 2035 году до 30% импорта долю энергии из возобновляемых источников

Сингапур доведет к 2035 году до 30% импорта долю энергии из возобновляемых источников

Сингапур планирует к 2035 году довести до 30% долю энергии, получаемой из возобновляемых источников, в общем объеме ее импорта.

Сингапур планирует к 2035 году довести до 30% долю энергии, получаемой из возобновляемых источников, в общем объеме ее импорта. Об этом заявил в понедельник министр торговли и промышленности Гань Ким Юн на открытии Международной энергетической недели (SIEW-2021).

"Импорт низкоуглеродной энергии станет ключевым моментом в изменении энергетической политики Сингапура в ближайшей и среднесрочной перспективе", - сказал глава ведомства. По его словам, "к 2035 году доля получаемой из возобновляемых источников энергии в общем объеме импорта должна достичь 30%". Как ожидается, в ближайшее время Управление по делам энергетического рынка республики объявит два тендера на поставки. Первый объем рассчитан на 1,2 гигаватта электричества, которым нужно обеспечить с 2027 года. Второй проект предусматривает поставки 2,8 гигаватта с 2035 года.

"Многие страны также выразили готовность сокращать зависимость от угля и других видов ископаемого топлива за счет развития возобновляемых источников", - указал министр. Вместе с тем, как признал Гань Ким Юн, "энергетический переход является сложным и даже рискованным, особенно при слабом управлении".

В настоящее время потребности Сингапура в электричестве на 95% удовлетворяются за счет импорта газа, который поступает через трубопроводы или в виде сжиженного газа.

Фото: 3dnews.ru

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