Штат ЕНПФ сокращен на 25%

ЕНПФ подводит предварительные итоги 2019 года. В настоящее время ведутся работы по аудиту и подтверждению финансовой отчетности фонда независимой аудиторской компанией. Но уже сейчас можно привести следующие данные по штатному составу Фонда, передает пресс-служба ЕНПФ.

В 2019 году штатная численность персонала сокращена с 1981 до 1740 человек (на 12,2%).

За три года с 2017 по 2019 год штатная численность сокращена была оптимизирована на 25% или на 567 человек. В результате чего расходы на оплату труда, при сравнении их с 2016 годом были сокращены на 13,2%.

Динамика значительного сокращения штатной численности и снижения фонда оплаты труда связана с целенаправленной работой ЕНПФ по оптимизации бизнес-процессов, автоматизации и переходу на электронные услуги (более 80% услуг оказывается в электронном формате), сокращению части операционных подразделений, повышению эффективности работников. С учетом дальнейшего развития цифровых услуг данная тенденция, очевидно, будет продолжена.