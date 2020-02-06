Алматы
  1. Главная
  2. Новости
Finance.kz
Finance.kz
Сегодня, в 6:14

Штат ЕНПФ сокращен на 25%

ЕНПФ подводит предварительные итоги 2019 года. В настоящее время ведутся работы по аудиту и подтверждению финансовой отчетности фонда независимой аудиторской компанией. Но уже сейчас можно привести следующие данные по штатному составу Фонда, передает пресс-служба ЕНПФ.

В 2019 году штатная численность персонала сокращена с 1981 до 1740 человек (на 12,2%).

За три года с 2017 по 2019 год штатная численность сокращена была оптимизирована на  25% или на 567 человек. В результате чего расходы на оплату труда, при сравнении их с 2016 годом были сокращены на 13,2%.

Динамика значительного сокращения штатной численности и снижения фонда оплаты труда связана с целенаправленной работой ЕНПФ по оптимизации бизнес-процессов, автоматизации и переходу на электронные услуги (более 80% услуг оказывается в электронном формате), сокращению части операционных подразделений, повышению эффективности работников. С учетом дальнейшего развития цифровых услуг данная тенденция, очевидно, будет продолжена.

Другие новости по темам:
ЕНПФПенсинные накопленияКазахстан
Finance.kz
Finance.kz
Штат ЕНПФ сокращен на 25%
Штат ЕНПФ сокращен на 25%
ЕНПФ подводит предварительные итоги 2019 года. В настоящее время ведутся работы по аудиту и подтверждению финансовой отчетности фонда независимой аудиторской компанией
Сегодня, в 6:14
Китай в два раза снизит пошлины на товары из США на сумму $75 млрд
Китай в два раза снизит пошлины на товары из США на сумму $75 млрд
Власти Китая решили в два раза снизить пошлины на ряд импортируемых из США товаров на общую сумму $75 млрд.
Сегодня, в 6:11
Сенат одобрил конвенцию по уклонению от уплаты налогов
Сенат одобрил конвенцию по уклонению от уплаты налогов
По словам министра финансов Алихана Смаилова, данная конвенция во все двусторонние налоговые документы внесет изменения, направленные на противодействие уклонению от налогообложения. 
Сегодня, в 6:07
Последние новости
Компания месяца
Fingramota.kz
Fingramota.kz - повышение финансовой грамотности населения