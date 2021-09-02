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02.09.2021

Школьники будут получать до 4,4 млн тенге премий за призовые места на международных олимпиадах

Школьники будут получать до 4,4 млн тенге премий за призовые места на международных олимпиадах

Победители Международных интеллектуальных олимпиад будут получать единовременные денежные премии.

Победители Международных интеллектуальных олимпиад будут получать единовременные денежные премии. Обладатели золотой медали получат премии в размере 1500 МРП, серебряной медали – 1000 МРП, бронзовой – 500 МРП. Об этом сегодня на заседании Правительства заявил Министр образования и науки Асхат Аймагамбетов.

Единовременные денежные премии будут получать и педагоги-наставники, подготовившие победителей Международных олимпиад.

«По поддержке победителей Международных олимпиад законодательно будет урегулирован вопрос присуждения грантов для поступления в вузы без участия в конкурсе. Также в целях стимулирования и поддержки участников Международных интеллектуальных олимпиад планируется учредить единовременные денежные премии в размере 1500 МРП за золотую медаль, 1000 МРП за серебряную медаль, 500 МРП за бронзовую», – сообщил Асхат Аймагамбетов.

Для реализации этих мер будут внесены дополнения в Закон РК «Об образовании». В частности, в компетенцию Министерства образования и науки будет включено утверждение Правил поощрения победителей и призеров  Международных олимпиад по общеобразовательным предметам и их тренеров.

Отметим, что в этом году на крупнейших международных соревнованиях казахстанские школьники завоевали 26 медалей, среди которых 2 золотые, 13 серебряных и 11 бронзовых, обновив тем самым рекорды прошлых лет.

Напомним, ранее Глава государства в Послании народу Казахстана поручил всесторонне поддержать одаренных детей.

Фото: fnn.kz

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