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Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК
Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК
Сегодня, в 5:11

Шесть опытно-экспериментальных участков дорог с применением новых технологий построили в Казахстане в 2019 году

Для повышения прочности асфальтобетонного покрытия и устойчивости к колее- и трещинообразованию в прошлом году дорожники построили опытно-экспериментальные участки в четырех областях страны, мониторингом которых занимаются специалисты Казахстанского научно-исследовательского института. 

В Алматинской, Жамбылской, Мангистауской и Павлодарской областях были построены  участки дорог с применением российского, китайского и корейского щебеночно-мастичных асфальтобетонных полимеров. Также ученые предложили для опытного строительства сероасфальтобетон Geen Crete, универсально-ремонтный материал УМР-2П и пористо-мастичный асфальтобетон ПМА 10.

Всего, за 2019 год Казахстанским научно-исследовательским институтом было проведено 482 лабораторных испытания по определению качества дорожно-строительных материалов и технологическому  контролю  произведенных материалов. Независимая экспертиза дорожно-строительных материалов проводилась в аккредитованных лабораториях на современном оборудовании.

Стоит отметить, что в автодорожной сфере в 2019 году по итогам работы  Института были разработаны 4 ведомственных нормативно-технических документа. Также специалисты КаздорНИИ провели диагностику и паспортизацию дорог в Павлодарской области и в городе Семей. Всего в минувшем году диагностикой было охвачено свыше 800 км автомобильных дорог международного и республиканского значения

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Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК
Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК
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