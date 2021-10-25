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В понедельник, в 12:22

Шавкат Мирзиеев победил на выборах президента Узбекистана в первом туре

Шавкат Мирзиеев победил на выборах президента Узбекистана в первом туре

Действующий президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев побеждает на выборах главы государства в первом туре, набрав 80,1 процента голосов.

Действующий президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев побеждает на выборах главы государства в первом туре, набрав 80,1 процента голосов. Об этом сообщил глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) республики Зайниддин Низамходжаев, передает «Sputnik Узбекистан».

Он отметил, что явка составила 80,4% от общего числа зарегистрированных избирателей.

Низамходжаев также рассказал, что на втором месте с 6,6 процента голосов находится заместитель председателя Народно-демократической партии Узбекистана Максуда Варисова, на третьем — председатель Национально-демократической партии «Миллий тикланиш» (Национальное возрождение) Алишер Кадыров, предложивший ввести подоходный налог для рабочих мигрантов.

Кандидата от Либерально-демократической партии Узбекистана Мирзиеева, для которого это будет второй президентский срок, уже успели поздравить президент России Владимир Путин, белорусский лидер Александр Лукашенко и глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Фото: uzdaily.uz

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