Шавкат Мирзиеев победил на выборах президента Узбекистана в первом туре

Действующий президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев побеждает на выборах главы государства в первом туре, набрав 80,1 процента голосов. Об этом сообщил глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) республики Зайниддин Низамходжаев, передает «Sputnik Узбекистан».

Он отметил, что явка составила 80,4% от общего числа зарегистрированных избирателей.

Низамходжаев также рассказал, что на втором месте с 6,6 процента голосов находится заместитель председателя Народно-демократической партии Узбекистана Максуда Варисова, на третьем — председатель Национально-демократической партии «Миллий тикланиш» (Национальное возрождение) Алишер Кадыров, предложивший ввести подоходный налог для рабочих мигрантов.

Кандидата от Либерально-демократической партии Узбекистана Мирзиеева, для которого это будет второй президентский срок, уже успели поздравить президент России Владимир Путин, белорусский лидер Александр Лукашенко и глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Фото: uzdaily.uz