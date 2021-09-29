Северная Корея впервые испытала гиперзвуковую ракету

Военные КНДР во вторник провели испытательный запуск новой гиперзвуковой ракеты, сообщает официальное северокорейское информагентство ЦТАК.

Согласно сообщению, Академия наук национальной обороны КНДР испытала ракету "Хвасон-8" утром 28 сентября в селе Доян уезда Рёнрим провинции Чаган. Испытание в Пхеньяне называют успешным.

Отмечается, что за испытанием наблюдал член Президиума Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК), секретарь ЦК партии Пак Чон Чхон вместе с руководящими кадрами области оборонной науки.

ЦТАК называет разработку гиперзвуковой ракеты одной из пяти первоочередных задач на текущую пятилетку и отмечает, что ее реализация "продвигается вперед".

До сих пор в распоряжении Пхеньяна не было оружия такого типа.

Фото: gazeta.ru