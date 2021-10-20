Северная Корея подтвердила запуск новой баллистической ракеты с подводной лодки

Северная Корея провела испытательный пуск новой баллистической ракеты с подводной лодки, подтвердили в среду государственные СМИ. По мнению аналитиков, этот шаг может быть направлен на ускорение развертывания ракетной подводной лодки.

Военные Южной Кореи накануне сообщили, что, по их мнению, Северная Корея запустила баллистическую ракету подводных лодок (БРПЛ) у своего восточного побережья.

По данным Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи, ракета была запущена примерно в 10:17 по местному времени (04:17 МСК) во вторник с моря в окрестностях Синпхо, где находится база подводного флота КНДР, а также оборудование для испытаний БРПЛ.

Белый дом призвал Северную Корею воздержаться от дальнейших "провокаций", а пресс-секретарь Джен Псаки сказала во вторник, что США по-прежнему готовы к дипломатическому взаимодействию с КНДР по поводу ее программ вооружения.

До сих пор Пхеньян отвергал эти предложения, обвиняя Соединенные Штаты и Южную Корею в игре в дипломатию и нагнетании напряженности своей военной активностью.

Фото: Reuters