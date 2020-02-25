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Сегодня, в 13:27

Сервис Credit Karma покупают за $7,1 млрд

Американская компания-производитель ПО для малого бизнеса и физлиц Intuit Inc. покупает Credit Karma — сервис, позволяющий бесплатно отслеживать кредитный рейтинг в режиме реального времени. Стоимость сделки составила $7,1 млрд, ее завершение ожидается во второй половине 2020 года.

Как отмечает The Verge, таким образом, Intuit устранила потенциального конкурента своего собственного продукта TurboTax для ведения налогов. Ранее ожидалось, что в этом году Credit Karma впервые выставит на продажу акции компании.

Основанная в 2007 году компания Credit Karma известна тем, что предлагает бесплатную проверку кредитной истории, зарабатывая на дополнительных финансовых услугах. В частности, на основе полученной информации о пользователях сервис предлагает им кредитные карты и кредиты от партнеров, затем получая вознаграждения за привлечение клиентов.

Credit Karma обещает, что сервис «всегда будет бесплатным».

Источник: psm7.com

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Сервис Credit Karma покупают за $7,1 млрд
Сервис Credit Karma покупают за $7,1 млрд
Американская компания-производитель ПО для малого бизнеса и физлиц Intuit Inc. покупает Credit Karma — сервис, позволяющий бесплатно отслеживать кредитный рейтинг в режиме реального времени.
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