Сервис Credit Karma покупают за $7,1 млрд

Американская компания-производитель ПО для малого бизнеса и физлиц Intuit Inc. покупает Credit Karma — сервис, позволяющий бесплатно отслеживать кредитный рейтинг в режиме реального времени. Стоимость сделки составила $7,1 млрд, ее завершение ожидается во второй половине 2020 года.

Как отмечает The Verge, таким образом, Intuit устранила потенциального конкурента своего собственного продукта TurboTax для ведения налогов. Ранее ожидалось, что в этом году Credit Karma впервые выставит на продажу акции компании.

Основанная в 2007 году компания Credit Karma известна тем, что предлагает бесплатную проверку кредитной истории, зарабатывая на дополнительных финансовых услугах. В частности, на основе полученной информации о пользователях сервис предлагает им кредитные карты и кредиты от партнеров, затем получая вознаграждения за привлечение клиентов.

Credit Karma обещает, что сервис «всегда будет бесплатным».

Источник: psm7.com