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08.10.2021

Сенаторы США договорились повысить потолок госдолга страны на $480 млрд

Сенаторы США договорились повысить потолок госдолга страны на $480 млрд

Сенат Конгресса США проголосовал в четверг за повышение лимита заимствований страны на $480 млрд.

Сенат Конгресса США проголосовал в четверг за повышение лимита заимствований страны на $480 млрд, что, согласно оценкам американского Минфина, позволит покрывать расходы до 3 декабря. Трансляция голосования верхней палаты американского законодательного органа велась на его сайте.

"Мы достигли договоренности о повышении потолка госдолга до начала декабря", - заявил ранее в этот же день лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер. Он выразил надежду на то, что соответствующая законодательная инициатива может быть одобрена в четверг. По сведениям газеты, указанная договоренность будет предполагать "повышение лимита заимствований на $480 млрд", что, согласно оценкам Минфина США, позволит покрывать расходы до 3 декабря. Как отмечает агентство Reuters, это будет означать повышение данного лимита примерно до $28,9 трлн.

Лидер республиканцев в верхней палате Конгресса США Митч Макконнелл также заявил, что законодатели достигли договоренности.

На прошлой неделе Палата представителей Конгресса одобрила приостановку действия лимита государственного долга до 16 декабря 2022 года, законопроект должен был затем рассмотреть Сенат. Однако американские СМИ прогнозировали, что там он не пройдет из-за противодействия республиканцев, которые до настоящего времени обещали принимать все возможные меры, чтобы заблокировать инициативу. Они настаивали на том, чтобы президент США Джо Байден и демократы уменьшили государственные расходы или приняли другие меры по сокращению долга.

Министр финансов США Джанет Йеллен ранее сообщила в письме американским законодателям, что ресурсы возглавляемого ею ведомства будут полностью исчерпаны вскоре после 18 октября, если Конгресс к этой дате не поднимет потолок государственного долга или же не приостановит действие лимита заимствований во избежание дефолта. Она призвала законодателей принять меры как можно скорее.

Сегодняшний потолок не позволяет Минфину США выпускать новые облигации для финансирования деятельности правительства после достижения определенного уровня госдолга либо определенной даты. Этот уровень достиг $22 трлн в августе 2019 года, и его рост был приостановлен до конца июля 2021 года. Поскольку законодатели не успели поднять потолок, с 1 августа уровень задолженности достиг максимальной величины.

Фото: Газета.ру

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