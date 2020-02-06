Сенат одобрил конвенцию по уклонению от уплаты налогов

По словам министра финансов Алихана Смаилова, данная конвенция во все двусторонние налоговые документы внесет изменения, направленные на противодействие уклонению от налогообложения.

«Предметом многосторонней конвенции станут только те двусторонние налоговые конвенции, обе стороны которых присоединились к этому документу», – уточнил он.

Министр рассказал об основных положениях конвенции. Во-первых, оговорен порядок решения вопроса двойного резидентства юридических лиц. Во-вторых, дополнен текст преамбулы в части исключения возможности освобождения доходов от налогообложения в обоих государствах, а именно в государстве – источнике дохода и государстве резидентства получателя дохода. В-третьих, предусмотрено положение, ограничивающее применение льгот в случаях, если целью сделки является исключительно получение таких льгот.

В-четвертых, по дивидендам установлено требование о необходимости соответствия условий, установленных для получения льготы, в течение года до возникновения дохода. В-пятых, введены положения, направленные на предотвращение неправомерного избежания статуса постоянного представительства за счет дробления контрактов, использования агентских/комиссионных соглашений, специальных исключений для определенных видов деятельности.