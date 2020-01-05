SEC: Telegram отказался предоставить финансовую информацию, связанную с TON

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) заявила, что проект Telegram отказался раскрыть финансовую информацию, связанную с токенсейлом TON на $1,7 млрд. Об этом сообщает Finance Magnates.

«В настоящее время ответчики отказываются раскрывать финансовые данные, касающиеся того, как они потратили $1.7 млрд, привлеченных от инвесторов за два последних года, а также отвечать на вопросы о распределении этих средств», — говорится в поданных SEC судебных документах.

Таким образом, Комиссия намерена выяснить информацию не только о суммах и источниках, но и направлениях расходования средств.

«Запрашиваемые документы очень важны для разбирательства по делу, которое включает вопросы о суммах потраченных Telegram средств при разработке блокчейна TON, готовящегося к интеграции с ним приложения Telegram Messenger, и прочих связанных компонентов», — говорится в документах ведомства.

Напомним, в октябре прошлого года SEC через федеральный суд добилась временного запрета на распределение Gram среди инвесторов. Ведомство считает, что актив является ценной бумагой, а Telegram нарушил законодательство США при проведении ICO.