Сбой Facebook назвали крупнейшим в истории работы сервиса Downdetector

Сервис Downdetector, отслеживающий функционирование популярных интернет-ресурсов, назвал сбой в работе соцсети Facebook самым масштабным из когда-либо зафиксированных.

"Отключение Facebook продолжается и стало крупнейшим, которое мы когда-либо видели на Downdetector: более 10,6 млн сообщений о проблемах со всего мира", - говорится в сообщении, опубликованном в понедельник на странице Downdetector в Twitter.

Сервис продолжает публиковать сообщения о проблемах у различных приложений. В настоящий момент, по данным Downdetector, помимо крупнейших соцсетей и мессенджеров, неполадки отмечаются в работе Netflix, Zoom, Viber, YouTube и Tinder.

Как убедился корреспондент ТАСС, сайты компаний Amazon и Google в США работают исправно. Downdetector отмечает, что пользователи не испытывают серьезных проблем с доступом к этим порталам.

В понедельник пользователи по всему миру сообщили о масштабном сбое в работе соцсетей Facebook и Instagram, а также мессенджера WhatsApp. Эти соцсети и мессенджер принадлежат американской компании Facebook, которая подтвердила информацию о неполадках и заверила, что работает над их устранением. Проблемы у крупнейших мессенджеров и соцсетей продолжаются уже несколько часов.

Фото: ria.ru