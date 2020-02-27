Сбербанк создает платформу для мультимедийных систем автомобилей, конкурента «Яндекс.Авто»

Сбербанк займется разработкой собственной мультимедийной платформы для автомобилей, сообщил «Коммерсанту» знакомый с планами госбанка источник.

Для достижения этой цели, как говорит собеседник газеты, финансовая организация наняла почти всю команду «Яндекс.Авто». Главой направления стал экс-директор по развитию бизнеса «Яндекс.Авто» Андрей Василевский. «Яндекс» подтвердил «Коммерсанту», что менеджет покинул компанию после пяти лет работы. Сбербанк отказался от комментариев.

Платформа станет частью экосистемы Сбербанка, для развития которой он планирует заключать партнерства и инвестировать в фирмы из сегмента картографических сервисов и музыкальных приложений. По аналогии с «Яндекс.Авто» она будет оснащена системой голосового помощника, которую банк уже внедрил в представленную 18 февраля ТВ-приставку для онлайн-кинотеатра Okko.

Опрошенные «Коммерсантом» собеседники на рынке считают, что у кредитной организации нет возможности создать аналогичный «Яндекс.Авто» продукт. По их утверждению, в лучшем случае банк создаст агрегатор сервисов. Чтобы действительно занять нишу на рынке мультимедийных систем для машин, Сбербанку нужно выпустить уникальный продукт, который заинтересует автопроизводителей и потребует серьезных инвестиций.

Сервис «Яндекс.Авто», начавший работу в 2017 году, включает навигатор, платформу «Яндекс.Музыка», браузер и возможность оплаты топлива из автомобиля с помощью сервиса «Заправки». Также в сервисе есть функция управления с помощью голосового помощника «Алиса».