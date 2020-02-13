Сбербанк профинансировал проект вторичной переработки полипропилена в г. Кызылорда
ДБ АО «Сбербанк» профинансировал проект ИП "Жакешова А.О." (г. Кызылорда) по вторичной переработке полипропилена.
ДБ АО «Сбербанк» профинансировал проект ИП "Жакешова А.О." (г. Кызылорда) по вторичной переработке полипропилена. Заём на сумму 40 млн. тенге клиент Банка направил на приобретение и доставку оборудования для организации нового предприятия.
С учетом субсидирования ставки вознаграждения в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса 2020» по кредитам в рамках механизма кредитования приоритетных проектов конечная стоимость кредитных средств по вознаграждению для заемщика составит 6% годовых.
Полипропилен, который будет выпускаться на новом предприятии, широко используется в производстве мешкотары. Это очень прочная, дешевая и практичная упаковка, которая широко применяется в сельском хозяйстве, на строительных предприятиях, а также в различных видах промышленности и в домашних хозяйствах.
«Мы с готовностью поддержали этот проект, потому что помимо его экономической проработанности и перспективности, нам близки идеи устойчивого развития, которые включают в себя принципы зеленой экономики. Наряду с созданием новых рабочих мест и дополнительными налоговыми поступлениями в бюджет данный проект позволит оздоровить экологию региона за счет переработки десятков тонн пластика, которые сегодня засоряют окружающую среду», - отмечает директор филиала в г. Кызылорда Кайрат Джусаруб.