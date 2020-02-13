Сбербанк профинансировал проект вторичной переработки полипропилена в г. Кызылорда

ДБ АО «Сбербанк» профинансировал проект ИП "Жакешова А.О." (г. Кызылорда) по вторичной переработке полипропилена. Заём на сумму 40 млн. тенге клиент Банка направил на приобретение и доставку оборудования для организации нового предприятия.

С учетом субсидирования ставки вознаграждения в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса 2020» по кредитам в рамках механизма кредитования приоритетных проектов конечная стоимость кредитных средств по вознаграждению для заемщика составит 6% годовых.

Полипропилен, который будет выпускаться на новом предприятии, широко используется в производстве мешкотары. Это очень прочная, дешевая и практичная упаковка, которая широко применяется в сельском хозяйстве, на строительных предприятиях, а также в различных видах промышленности и в домашних хозяйствах.