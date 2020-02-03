Сбербанк Казахстан в сотрудничестве с «KazakhЕxport» профинансировал экспорт автомашин казахстанской сборки в Узбекистан

ДБ АО «Сбербанк» совместно с АО «Экспортно-страховая компания «KazakhЕxport» реализовали сделку по финансированию экспорта автомобилей казахстанской сборки в Узбекистан на 11,8 млн долларов США.

Банком профинансирована поставка 766 автомобилей марок JAC S3 и JAC S5 на рынок Узбекистана в рамках договоренности Казахстана и Узбекистана увеличивать экспорт автомобилей, совместно произведенных на площадке ТОО «СарыаркаАвтоПром». Соответствующее Соглашение о сотрудничестве подписали Председатель Правления АО «Экспортно-страховая компания «KazakhЕxport» Руслан Искаков и глава АО «Узавтосаноат» Шавкат Умурзаков в ходе презентации модельного ряда Chevrolet в Национальном автомобильном павильоне с участием Премьер-министра Казахстана Аскара Мамина. Документ предусматривает применение финансово-страховых инструментов «KazakhЕxport».

«Диверсификация экономики и реализация ее несырьевого экспортного потенциала являются одними из ключевых задач развития Казахстана. Сбербанк рад внести свой вклад в развитие автомобильной промышленности республики – одного из приоритетных и динамично развивающихся секторов», - прокомментировал сделку Председатель Правления ДБ АО «Сбербанк» Ельдар Тенизбаев.

Миссией АО «Экспортная страховая компания «KazakhExport» (входит в структуру АО «НУХ «Байтерек») является поддержка роста экспорта несырьевых товаров, работ, услуг в приоритетных секторах экономики и формирование практики финансово-страховой и нефинансовой поддержки казахстанских предприятий.