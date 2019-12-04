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ДБ АО Сбербанк
ДБ АО Сбербанк
04.12.2019

Сбербанк Казахстан - один из лидеров по программам льготного кредитования

Сбербанк Казахстан в рамках государственных программ поддержки малого и среднего бизнеса (МСБ) за 10 месяцев 2019 года профинансировал 1 729 предпринимателей на сумму, превышающую 207 млрд. тенге. Выступая активным участником госпрограмм и партнером АО «Фонд развития предпринимательства «Даму», банк успешно финансирует проекты в различных отраслях производства, обрабатывающей и легкой промышленности,

ДБ АО «Сбербанк» является одним из лидеров среди казахстанских банков второго уровня по объему кредитования в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса 2020», являющейся одним из механизмов реализации форсированного индустриально-инновационного развития Казахстана. Так, по состоянию на начало ноября этого года этот показатель превысил 551,10 млрд. тенге, одобрено более 2 143 проектов.

Среди регионов лидерами в рамках программ по льготному финансированию стали Восточно-Казахстанская и Алматинская области, на которые пришлось 32% общего кредитования.

Также Сбербанк Казахстан сохраняет лидерство по Программе  развития продуктивной занятости и массового предпринимательства «Еңбек». Сбербанк активно участвует в этой государственной программе с начала ее реализации. Всего с начала действия программы (август 2017 г.), банком профинансировано 814 предпринимателей на общую сумму 11,4 млрд. тенге (средняя сумма займа на 14 млрд. тенге) из них 424 стартап-проектов на сумму 5,6 млрд. тенге.

По программе «Еңбек» установлена сниженная процентная ставка в размере 6,0% годовых — без дополнительных комиссий и сборов. По Программе профинансированы проекты заемщиков в сфере услуг (36%), розничной торговли (35%), транспорта (16%) и т.д.

«Расти и развиваться вместе с экономикой страны – это один из принципов успеха любого бизнеса. Поддержка казахстанских предпринимателей входит в список приоритетных  направлений работы Сбербанка. Финансирование через государственные программы дает бизнесменам большую возможность увеличивать производственные мощности и быть конкурентоспособными. Мы готовы и дальше поддерживать общенациональный курс по диверсификации экономики и развитию предпринимательства в синергии с фондом «Даму», - сказал Первый заместитель Председателя Правления ДБ АО «Сбербанк» Ельдар Тенизбаев

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