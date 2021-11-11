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В прошлый четверг, в 9:20

Сбер представил новую версию суперкомпьютера Christofari

Сбер представил новую версию суперкомпьютера Christofari

Сбер и компания-провайдер облачных технологий SberCloud (входит в экосистему Сбера) объявили о запуске нового суперкомпьютера Christofari Neo.

Сбер и компания-провайдер облачных технологий SberCloud (входит в экосистему Сбера) объявили о запуске нового суперкомпьютера Christofari Neo, который почти в два раза превосходит по производительной мощности первую систему Christofari. Об этом сообщила в четверг пресс-служба компании.

Разработку 11 ноября на международной конференции AI Journey 2021 представил технический директор (СТО) "Сбербанк Груп", исполнительный вице-президент Давид Рафаловский. По данным разработчиков, эффективная производительность Christofari Neo в двойной точности составляет почти 12 петафлопс (11.95 PFLOPs). Производительность уже используемого Сбером суперкомпьютера Christofari составляет 6,67 петафлопс.

"Суперкомпьютер Christofari Neo позволит Сберу вывести скорость обучения моделей на новый уровень, что откроет нам новые возможности в реализации прорывных сервисов и продуктов, использующих самые передовые технологии. При этом текущие и новые клиенты SberCloud получат доступ к мощностям сразу двух суперкомпьютеров. Важно, что осталось неизменным - это легкость в использовании нового суперкомпьютера, потому что Christofari Neo работает в тесной интеграции с платформой ML Space и Christofari. Это значит, что клиенты получат доступ к нужной мощности так же быстро и просто, как прежде", - приводит пресс-служба SberCloud слова Рафаловского.

Christofari Neo создан на базе технологий компании NVIDIA, мирового лидера в области развития искусственного интеллекта (ИИ). Тензорные ядра графических процессоров NVIDIA A100, выполняющих роль "вычислительного сердца" системы, обеспечивают высочайшую производительность в задачах искусственного интеллекта, а 80 Гб памяти позволят работать с большими ИИ-моделями и массивами данных, отмечают в компании.

Новый суперкомпьютер будет востребован в области обучения современных ИИ-моделей на больших датасетах. Первыми тестовый доступ к Christofari Neo получили компании SberDevices и Sber AI.

Фото: TASS

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