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08.09.2021

"Сбер" начал строить крупнейший в России центр обработки данных

"Сбер" начал строить крупнейший в России центр обработки данных

Началось строительство крупнейшего регионального Центра обработки данных (ЦОД) "Сбера", сообщили в пресс-службе банка.

Началось строительство крупнейшего регионального Центра обработки данных (ЦОД) "Сбера", сообщили в пресс-службе банка.

"Старт начала строительства дали председатель правительства РФ Михаил Мишустин и заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов", - отметили в пресс-службе.

Там уточнили, что центр построят на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) в Балаково Саратовской области.

Этот центр обработки данных стал первым этапом развития федеральной программы строительства сети региональных ЦОДов банка. Проект будет реализован в особой экономической зоне "на наиболее благоприятных условиях, включая бесплатное присоединение к сетям инженерно-технического обеспечения", говорится в сообщении.

ЦОД с общей площадью более 55 тыс. кв.м ЦОД состоит из семи модулей, в каждом из которых размещается по 500 19-дюймовых 48-юнитовых стоек.

Меморандум о намерениях, посвящённый строительству собственного регионального Центра обработки данных Сбербанка в Саратовской области был подписан в декабре 2020 года между Сбербанком, правительством Саратовской области и ПАО "Российские сети".

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