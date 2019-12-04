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Finance.kz
Finance.kz
04.12.2019

Саудовская автомобильная сервисная компания привлечет $50 млн для инвестирования в IPO Aramco

Компания Saudi Automotive Services сообщила в среду, что привлекла 190 миллионов риалов ($ 50,67 млн.) в долг, чтобы инвестировать в первичное публичное размещение акций государственного нефтяного гиганта Saudi Aramco.

Saudi Automotive Services заявила, что кредитные средства помогут диверсифицировать свои инвестиции, подписавшись на акции Aramco. SABB Bank предоставит среднесрочное финансирование, говорится в сообщении.

Банки Саудовской Аравии предлагают легкие кредиты розничным инвесторам для участия в торгах на акции Aramco, жемчужины саудовской экономики и самой прибыльной компании в мире.

Aramco планирует продать до 1,5% своих акций в ходе IPO, которое, как ожидается, привлечет средства на сумму до 25,6 млрд долларов. Предложение переподписано, на данный момент заказы от институциональных инвесторов стоят более 50 миллиардов долларов.

 

 

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