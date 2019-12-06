Saudi Aramco стала самой дорогой компанией в мире опередив Apple

Крупнейшую нефтяную компанию в мире, Saudi Aramco, оценили в 1,7 трлн долларов в ходе первичного размещения акций (IPO). Об этом 5 декабря пишет The Bell со ссылкой на Financial Times.

Таким образом, Saudi Aramco стала самой дорогой компанией в мире. Предыдущий рекордсмен — Apple – сейчас стоит около 1,17 трлн долларов. Компания также поставила рекорд в ходе IPO, ей удалось привлечь 25,6 млрд долларов от инвесторов. Акции продали по 8,53 доллара за штуку, по верхней границе ценового диапазона. Всего инвесторы приобрели 1,5% акций.

Напомним, рекорд IPO принадлежал китайской Alibaba, которая привлекла в 2014 году 25 млрд долларов.