Saudi Aramco продала весь розничный пакет акций

Объем подписки в рамках IPO составил $8.7 млрд, и в ней приняли участие 3.7 млн человек.

Saudi Aramco нашла покупателей на весь розничный пакет своих акций в рамках IPO, причем произошло это за день до окончания подписки. Ее объем составил $8.7 млрд, а количество участников - 3.7 млн человек, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на Samba Capital, которая является ведущим организатором IPO. Большинство транзакций состоялись онлайн и в филиалах банков.

Розничные инвесторы играют ключевую роль в IPO Saudi Aramco, так как в силу определенных причин это событие теперь носит в основном региональный характер. Розничная часть составляет примерно треть пакета акций нефтяного гиганта, который планируется продать в рамках IPO.

А вот институциональные инвесторы демонстрируют куда меньший интерес к этому событию. На этой неделе организаторы IPO попытаются заинтересовать своим товаром региональных инвесторов из близлежащих стран. По данным Bloomberg, Абу-Даби может купить акции Saudi Aramco на сумму до $1.5 млрд, а Суверенный фонд Кувейта пока думает. В любом случае, IPO Saudi Aramco, вероятно, станет крупнейшим за всю историю (см. график в начале статьи).

Ключевые детали IPO Saudi Aramco выглядят следующим образом:

ценовой диапазон: 30-32 реала (капитализация около $1.7 трлн);

период подписки на розничный пакет: 17-29 ноября;

период подписки на институциональный пакет: 17 ноября — 4 декабря;

окончательная цена размещения: 5 декабря;

возврат избыточных средств, собранных по подписке: 12 декабря;

дата листинга будет объявлена позже.

Средства от IPO будут направлены в Суверенный фонд Саудовской Аравии, который в последние годы сделал ряд довольно смелых инвестиций. Например, он вложил $45 млрд в Vision Fund, принадлежащий SoftBank, $3.5 млрд — в Uber, а также планирует инвестировать $500 млрд в создание футуристического города будущего.