Saudi Aramco присоединяется к строительству солнечной электростанции на 1,5 ГВт

Саудовская нефтяная компания Saudi Aramco стала одним из акционеров проекта строительства солнечной электростанции мощностью до 1,5 ГВт в Судаире. Об этом говорится в сообщении энергетической компании ACWA Power, которая раскрывает финансовые детали проекта стоимостью почти $1 млрд.

Станция возводится в рамках программы развития отрасли возобновляемой энергии в Саудовской Аравии, за реализацию программы отвечает Государственный инвестиционный фонд страны. Строительство солнечной электростанции оценивается в $907 млн. Saudi Aramco, впервые инвестирующая в эту программу, будет владеть 30-процентной долей в проекте. А ACWA Power и PIF получили по 35%. При этом ACWA на 50% контролируется фондом.

Как отмечается в сообщении, это будет одна из крупнейших солнечных электростанций в мире. Ожидается, что первая фаза проекта будет завершена к середине следующего года и уже во второй половине 2022 года станция начнет подачу электроэнергии. Солнечная электростанция в Судаире сможет обеспечить электричеством до 185 тыс. домов по одним из самых низких в мире тарифов, а также позволит сократить вредные выбросы в атмосферу на 2,9 млн тонн в год.