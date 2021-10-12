Saudi Aramco планирует продать долю в газопроводной сети за $12-14 млрд

Saudi Aramco обратилась к банкам с просьбой о ссуде в размере от $12 до $14 млрд, которую она планирует предложить покупателям своей газопроводной сети, поскольку нефтяной гигант продвигает планы по сбору средств от продажи активов, пишет Reuters.

Источники агентства ранее сообщали, что Aramco может получить не менее $17 млрд от продажи значительной миноритарной доли в газопроводной сети. Доля будет предложена с уже имеющимся пакетом кредитного финансирования на сумму около 80% от цены.

Банки, профинансировавшие приобретение нефтепроводов компании за $12,4 млрд в начале этого года, на прошлой неделе вновь получили запрос от Aramco. Та сделка была поддержана финансированием в размере $10,5 млрд от большой группы банков, включая Citigroup, HSBC и JPMorgan.

По словам источников, сейчас нефтяной гигант работает с JPMorgan и Goldman Sachs (GS.N).

По данным Reuters, в числе компаний, которые вели переговоры о газопроводных активах Aramco, были Global Infrastructure Partners (GIP), Brookfield, сингапурский фонд национального благосостояния GIC, владелец и оператор европейской газовой инфраструктуры SNAM, а также китайский Silk Road, поддерживаемый инвестиционным фондом CNIC Corp, суверенным фондом Южной Кореи Korean Investment Corp (KIC) и NH Investment & Securities.

Ожидается, что потенциальные покупатели подадут заявки в конце октября.

Ранее в этом году Aramco продала 49% акций недавно созданной Aramco Oil Pipelines Co и права на 25-летние тарифные платежи за за транспортировку нефти по ее трубопроводам.

Теперь компания планирует использовать аналогичную схему для продажи своих газопроводов.

Фото: 1prime.ru