Самые слабые валюты в 2019 году

Большинство людей знают о самых сильных, самых стабильных и мощных мировых валютах, например британском фунте стерлингов, швейцарском франке, долларе США, евро. Они широко используются во всем мире и редко когда очень сильно меняют свою стоимость. Однако в мире есть масса других валют, которые не стоят почти ничего.



Ситуация в мире очень быстро меняется, и порой сложно определить, какие валюты стали самыми сильными, а какие самыми слабыми. Тем не менее ниже приведем список главных аутсайдеров 2019 г.





1. Иранский риал

В уходящем 2019 г. самой слабой валютой стал стал иранский риал. По состоянию на 12 декабря на "черном рынке" страны доллар стоил 114 тыс. риалов, а официальный курс составлял примерно 42 тыс. риалов.

Жители часто используют такой термин, как томан, что означает 10 риалов. Таким образом, если вас просят заплатить 200 томанов, это означает 2 тыс. риалов.

Ослабление валюты вызвано в первую очередь, конечно, экономическими и политическими санкциями. Эти меры включали в себя в том числе ограничение доступа Ирана на мировой товарный рынок и привели к значительному спаду в их экономике. Будучи экспортером нефти, Иран больше не мог экспортировать свою нефть, что создало критический дефицит в их национальном бюджете.

Напомним, что в 2016 г. США и ЕС сняли некоторые санкции, улучшив экономическую ситуацию и стабилизировав иранскую валюту, но в 2018 г. Штаты вновь ввели и ужесточили свои ограничения.

2. Венесуэльский боливар

Венесуэльский боливар - валюта с самым высоким уровнем инфляции.

Сейчас за $1 дают 4 тыс. 600 боливаров, но стоит учесть, что 20 августа 2018 г. была проведена деноминация.

Основной причиной которой была гиперинфляция около 830 тыс. процентов. И даже после деноминации рост цен продолжался каждый день.

До деноминации доллар США стоил почти 250 тыс. старых боливаров. Старые банкноты были заменены в пропорции 1 к 100 тыс. В стране также была создана криптовалюта Petro, которая была призвана бороться с долларом, но это только ускорило уровень гиперинфляции, потому что власти определяют курс доллара так, как им захочется, и котировки на "черном рынке" сильно отличаются.

3. Вьетнамский донг

Вьетнамский донг - третья по дешевизне валюта в мире. Доллар стоит 23 тыс. 187 донгов.

На самом деле здесь все не так плохо, как может показаться на первый взгляд. Вьетнам все еще находится на своем нелегком пути от централизованной экономики к рыночной, и отчасти поэтому валюта этой страны сегодня сильно недооценена.

Тем не менее многие эксперты настаивают на том, что правительство Вьетнама идет по правильному пути и вскоре и ситуация в экономике резко улучшится, и стоимость валюты догонит своих азиатских соседей.

4. Индонезийская рупия

Курс доллара в Индонезии оценивается примерно в 14 тыс. рупий. В 2016 г. из-за слишком низкой стоимости банкнот старого образца указом президента были выпущены 7 новых от 1 до 100 тыс. рупий.

Индонезия является экономически стабильной и достаточно развитой страной в Юго-Восточной Азии. Однако деньги здесь имеют очень низкий обменный курс. Регулирующие органы страны принимают все меры для укрепления национальной валюты, но все их усилия привели лишь к незначительным изменениям.

5. Сьерра-леонский леоне

Доллар в Сьерра-Леоне стоит 9 тыс. 700 леоне. Но здесь абсолютно нечему удивляться. Это очень бедная африканская страна, которая пережила много серьезных испытаний. Как итог, все это привело к обесцениванию местных денег. Недавно была война, а сейчас снова свирепствует смертельный вирус Эбола.