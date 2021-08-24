Samsung вложит $206 млрд в биофармакологию, искусственный интеллект, полупроводники и робототехнику

Южнокорейский конгломерат Samsung Group вложит 240 триллионов вон ($206 миллиарда) до 2023 года включительно в расширение присутствия компании в таких перспективных секторах, как биофармакология, искусственный интеллект, полупроводники и робототехника, сообщила Samsung Electronics Co Ltd .

Новый трехлетний инвестиционный план на 30% больше предыдущего, принятого в 2018 году. Из сообщения неясно, учтены ли в нем расходы на строительство фабрики микрочипов в США, оценивающиеся в $17 миллиардов.

Samsung Electronics, крупнейший в мире производитель чипов памяти и ключевая компания конгломерата, также сообщила о планах группы упрочить свое рыночное и технологическое лидерство через слияния и поглощения.

План инвестиций был обнародован через неделю после выхода на свободу руководителя Samsung Ли Чжэ Ёна, осужденного за взяточничество и растрату, но получившего право на условно-досрочное освобождение. Как сказали источники в компании, именно от него зависит принятие ключевых стратегических решений об инвестициях, а также слияниях и поглощениях.

Группа Samsung объединяет 59 дочерних предприятий с совокупными активами 457 триллионов вон, согласно данным южнокорейской Комиссии по справедливой торговле.