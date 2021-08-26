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Вчера, в 9:03

Samsung потратит $205 млрд на расширение своей деятельности

Samsung собирается расширить свою деятельность и потратит на это $205 млрд за три года, сообщает telegram-канал "О Бизнесе". 

За это время планируют нанять 4 тыс. человек, увеличить производство и вывести компанию в лидеры по технологиям нового поколения.

После этого новости акции Samsung Electronics выросли на 3,1%.

Фото: dw.com

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