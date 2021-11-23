Samsung построит завод по производству микросхем в Техасе за $17 млрд

Южнокорейская Samsung Electronics планирует построить завод по производству микросхем стоимостью около $17 млрд в городе Тейлор, штат Техас. Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

Samsung может объявить об этом уже во вторник.

В рамках инициативы планируется создать около 1,8 тыс. рабочих мест, однако производство микросхем начнется не ранее конца 2024 года, согласно документам, которые Samsung предоставила властям Техаса.

Samsung ранее сообщила, что планирует инвестиции в размере более $205 млрд в течение трех лет, при этом делая производство микросхем приоритетной отраслью. Мировой дефицит полупроводников ударил по многим отраслям – от производства смартфонов и бытовой техники до автомобильной промышленности.

Акции Samsung по итогам торгов в Сеуле во вторник подорожали на 0,5%.