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Finance.kz
Finance.kz
13.12.2019

Samsung отчиталась о продаже 1 млн смартфонов Galaxy Fold с гибким экраном

Устройство стоимостью $2000 поступило в продажу в сентябре 2019 года.

  • Samsung продала 1 млн смартфонов Galaxy Fold с гибким экраном, рассказал президент Samsung Electronics Янг Сон на конференции TechCrunch Disrupt в Берлине.
  • «Миллион человек хотят пользоваться этим смартфоном за $2000», — сказал Сон. Изначально компания планировала продать 500 тысяч смартфонов до конца 2019 года.
  • Samsung представила Galaxy Fold в феврале 2019 года. Начало продаж было запланировано на апрель, но компания отложила старт на сентябрь после жалоб на поломки смартфона во время тестов.
  • В России продажи Galaxy Fold начались 25 октября, смартфон стоит 159 990 рублей. Samsung открыла предзаказ 3 октября, первую партию покупатели зарезервировали за три дня, говорили в компании.
  • В конце октября Samsung показала концепт нового смартфона с гибким экраном, который складывается как телефон-раскладушка. Характеристики и сроки выхода устройства в компании не раскрыли.
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