Samsung опровергла продажу миллиона смартфонов Galaxy Fold с гибким экраном

Samsung опровергла заявление президента Samsung Electronics Сон Юн о продаже 1 млн смартфонов Galaxy Fold с гибким экраном. Топ-менеджер мог ошибиться, рассказали представители корпорации корейскому изданию Yonhap.

По словам Samsung, Сон Юн мог назвать цифру плана продаж смартфона за год. В компании не уточнили, сколько именно было продано смартфонов, но ранее Samsung планировала продать 500 тысяч устройств за 2019 год.

Сон Юн заявил, что Samsung продала 1 млн смартфонов Galaxy Fold с гибким экраном 13 декабря, на конференции TechCrunch Disrupt в Берлине. «Я думаю, дело в том, что мы продали миллион этих устройств. Есть миллион человек, которые хотят пользоваться этим смартфоном за $2000», — сказал он.