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11.10.2021

Samsung Electronics запустила кампанию по съемке фильмов на ее смартфоны

Samsung Electronics запустила кампанию по съемке фильмов на ее смартфоны

Компания Samsung Electronics заключила соглашение с рядом кинопроизводителей для создания фильмов на ее смартфонах серии Galaxy.

Компания Samsung Electronics - ведущий южнокорейский производитель бытовой электроники - заключила соглашение с рядом кинопроизводителей для создания фильмов на ее смартфонах серии Galaxy. Об этом сообщила в понедельник в Сеуле пресс-служба компании.

По ее данным, корпорация запустила в соцсетях масштабную кампанию с хэштегом "Filmed with Galaxy" с тем, чтобы "вдохновить людей к творчеству, используя флагманские смартфоны Samsung". Британский режиссер Джо Райт, наиболее известный своим кинофильмом "Гордость и предубеждение" (Pride & Prejudice, 2005), стал первым участником этой акции, говорится в сообщении.

Отмечается, что в ее рамках Райт, используя только смартфон Galaxy S21 Ultra 5G, снял романтическую драму "Принцесса и Пепперноуз" - историю, в которой наследница престола отвергает жизнь во дворце ради любви. В кампании также принимают участие другие режиссеры, в том числе известный в Азии Ша Мо из КНР - автор фильмов "Любовь разорвет нас на части" и "Мои черничные друзья". Сообщается, что свою новую картину "Дети рая" о жизни школьников в китайской глубинке он также снял на аппарат Galaxy S21 Ultra 5G.

По данным Samsung Electronics, премьера лент Райта и Ша Мо состоится на Пусанском международном кинофестивале в Республике Корея, который пройдет до конца текущей недели.

Фото: ria.ru

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