«Самрук-Қазына» разместило еврооблигации на 500 млн долларов США

АО «Самрук-Қазына» успешно разместило пятилетний дебютный выпуск еврооблигаций на сумму 500 миллионов долларов США с купоном 2,00% годовых, сообщает пресс-центр Фонда. По итогам размещения была достигнута самая низкая ставка купона и впечатляюще узкий спрэд к суверенным еврооблигациям среди выпусков эмитентов из стран СНГ, номинированных в долларах США. Прайсинг выпуска последовал за роуд-шоу с участием международных инвесторов, проведенного командой «Самрук-Қазына» в формате видео-конференций с 18 по 20 октября.

При формировании книги заявок (book-building) общий объем спроса на облигации превысил первоначальное предложение почти в три раза, что позволило снизить окончательный диапазон по сделке до 2,3% +/- 5 базисных пунктов (WPIR), и вскоре закрыть сделку с доходностью 2,25% (reoffer yeild). В окончательную книгу заявок вошли многие ведущие мировые инвесторы, в том числе фонды и управляющие активами компаний из США, Европы и Великобритании. Всего в размещении приняли участие более 70 международных инвесторов. В целях поддержки и развития локального рынка облигаций и сохранения доходности по еврооблигациям внутри страны, приоритет в аллокациях был отдан инвесторам Казахстана, принимавшим участие в размещении через казахстанские биржи – KASE и AIX. Ожидается, что выпуск также будет залистингован на LSE.

Сделка была организована международными банками - Citi, MUFG, UBS и VTB Capital, действующими в качестве совместных ведущих менеджеров и букраннеров, вместе с казахстанскими менеджерами – АО «First Heartland Securities» и АО «Фридом Финанс».

Фото: kapital.kz