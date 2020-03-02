«Самрук-Қазына» подписала договоры с казахстанскими компаниями на сумму 34,8 млрд тг

Первый форум поддержки отечественных предпринимателей «Samruk Business Forum» состоялся в г. Нур-Султан. Организатор форума – Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына».

В мероприятии приняли участие Премьер-Министр РК Аскар Мамин, председатель правления Фонда «Самрук-Қазына» Ахметжан Есимов, председатели Национальной палаты предпринимателей РК «Атамекен» и бизнеса.

В ходе выступления Ахметжан Есимов сообщил о сокращении закупок из одного источника в 22 раза - с 4500 позиций до 198. Он отметил, что анализ структуры закупок Фонда на 1 января 2018 года показал значительную долю закупок из одного источника (90%). В связи с чем, контракты заключались «под бюджет», отсутствовала экономия и конкурентная среда.

«За счет проведенной работы мы передали в конкурентный рынок более 650 млрд тенге закупок. Прямой доступ к ним получили более 13 тысяч субъектов малого бизнеса. Наши компании за счет созданной конкурентной среды получили 40 млрд тенге экономии», - сказал Ахметжан Есимов.

Отмечено также было ужесточение условий принятия решений и основания для закупа из одного источника. В результате, с 2019 года объём закупок из одного источника сократился на 700 млрд тенге - с 2,9 до 2,2 трлн тенге. Закупки способом тендера увеличились в 4 раза - до более чем 1 трлн тенге. Эти меры способствовали получению экономии по итогам проведенных закупок в сумме 276 млрд. тенге в 2018 – 2019 годах.

Проведена категоризация закупок, в качестве примера приведен закуп компьютерной техники – получены цены на 40% ниже заявленных ранее, продлена гарантия с 3 до 5 лет опция в виде 30% скидки на компьютерную технику для работников Группы компаний.

Председатель подчеркнул, что поддержка казахстанского производства является приоритетной задачей. Объём импорта за последние три года по перечню товаров составил порядка 500 млрд тенге. Фонд намерен заключить оффтейк-контракты с отечественными производителями в рамках данных отраслей, гарантируя им долгосрочные контракты. На данный момент Фондом одобрено 27 проектов. Напомним, главное условие механизма «оффтейк-договор» - отсутствие производства продукции в РК и потребность в ней компаний Фонда.

На площадке форума А. Есимов также встретился с руководителями бизнес-ассоциаций и подписал Дорожную карту по взаимодействию с общественными объединениями, бизнес-ассоциациями Казахстана.

Кроме того, в ходе панельной сессии состоялось подписание договоров между портфельными компаниями Фонда и казахстанскими предприятиями на сумму 34,8 млрд тенге. Подписан оффтейк договор с Азия-Трафо на трансформаторы для КТЖ, с Жаик Петролеум на метанол для АНПЗ, меморандум с Karlskrona на консольные насосы для КазТрансОйл, стратегическое соглашение о партнерстве с производителями спецтехники, меморандум о сотрудничестве между Фондом и Казахстан Инжиниринг.

Премьер-Министр РК Аскар Мамин отметил значимость форума.

«Успешный опыт «Самрук-Қазына» должен стать примером и распространен на все регулируемые закупки, в том числе государственных органов, квазигосударственных компаний и недропользователей»,- сказал Аскар Мамин.

В завершение пленарной сессии форума Аскар Мамин и Ахметжан Есимов вручили награды лучшим отечественным предприятиям.