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В прошлый четверг, в 12:14

Сальвадор установил первые криптоматы в США

Сальвадор установил первые криптоматы в США

В американских магазинах установили 50 криптоматов для переводов денег в Сальвадор.

В американских магазинах установили 50 криптоматов для переводов денег в Сальвадор. Об этом сообщил президент страны Найиба Букеле в Twitter. С помощью аппаратов находящиеся в США сальвадорцы смогут переводить деньги на родину без комиссии.

Около 70 процентов населения Сальвадора пользуются трансграничными переводами и платежами. В 2020 году в страну отправили шесть миллиардов долларов денежными переводами. По подсчетам CNBC, легализация биткоина лишит платежные системы Western Union и MoneyGram до 400 миллионов долларов в год, которые они получали за комиссию между переводами. По оценкам криптоаналитика Вилли Ву, Сальвадор теряет 1,5 процента ВВП на комиссии сервисов. Платежи в биткоинах призваны решить эту проблему.

В начале июня Сальвадор стал первой страной в мире, признавшей биткоин легальным платежным средством. Власти страны приобрели биткоинов почти на 26 миллионов долларов (порядка 1,8 миллиарда рублей), а в будущем собираются купить еще больше. 

Фото: Twitter

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