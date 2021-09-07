Сальвадор официально признает биткоин уже сегодня

Президент Сальвадора заявил о закупке правительством дополнительно 200 биткоинов перед тем, как его страна станет первой в мире, которая одобрит биткоин в качестве законного платежного средства, сообщает CNN Business.

Наиб Букеле сделал это объявление в понедельник вечером. В настоящее время в Сальвадоре хранится 400 биткоинов, которые на сегодняшний день стоят почти $21 млн.

Уже во вторник, биткоин будет использоваться в стране в качестве средства платежа наряду с долларом США. Букеле написал в Twitter, что сальвадорские брокеры «купят гораздо больше биткоинов по мере приближения крайнего срока».

По данным криптобиржи Coinbase, цена за биткоин достигала $52 486, то есть выросла на 1,5% за последние 24 часа. По данным на 12:25 МСК, биткоин снижается на 0,90% и торгуется по $51 376,5.

Закон Сальвадора гласит, что биткоин является законным платежным средством в стране, и все экономические агенты должны принимать эту криптовалюту в качестве формы оплаты. Налоги также можно будет уплачивать в биткоинах.

Жители Сальвадора также смогут загрузить приложение «Chivo Wallet», созданное правительством, которое будет предоставлять людям биткоины на сумму $30 для продвижения использования этой цифровой валюты.

Президент-популист Букеле, который пришел к власти в 2019 году, и тогда же объявил о плане начать использовать биткоин уже в июне. По его словам в то время, Сальвадор сотрудничал с цифровой финансовой компанией Strike, чтобы определить логистику внедрения «цифры». В то же время генеральный директор Strike Джек Маллерс сказал, что более 70% «активного населения» Сальвадора не имеют даже банковского счета. Он также отметил, что «его попросили помочь написать план, так как рассматривают биткоин как валюту мирового класса».

Как известно, криптовалюты хранятся в цифровых кошельках, а не на традиционных банковских счетах, то есть, по идее правительства, более бедные слои населения, не имеющие доступа к банкам, могут использовать биткоины как способ получить более широкий доступ к финансам.

Тем не менее, огромная волатильность биткоина вызывает озабоченность общественных организаций, которые обратились к правительству Сальвадора с просьбой отменить закон.

Несмотря на то, что в последнее время маятник биткоина опять качнулся в сторону возврата к рекордному максимуму в $65 тыс., достигнутому в апреле, в начале этого лета он потерпел серьезный крах, потеряв более половины своей стоимости.

Что касается других криптовалют, то они еще более волатильны и склонны двигаться уже не как маятник, а как качели, часто на основе предположений или твитов генерального директора Tesla Илона Маска.

Решение о внедрении биткоина в Сальвадоре является ставкой на привлечение в бедную страну новых инвестиций. Власти также надеются снизить комиссионные за отправку денежных переводов из-за границы. За один только прошлый год, по данным центробанка страны, из-за границы поступили денежные переводы на сумму чуть более $5,9 млн.

Фото: ixbt.com