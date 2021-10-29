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Вчера, в 3:56

Сальвадор купил биткоинов на $25 млн

Сальвадор купил биткоинов на $25 млн

Правительство Сальвадора приобрело еще 420 биткоинов в среду, пишет Reuters.

Правительство Сальвадора приобрело еще 420 биткоинов в среду, пишет Reuters.

«Ожидание было долгим, но оно того стоило. Мы только что купили на падении! 420 новых биткоинов», — написал президент страны Найиб Букеле в Twitter.

Эта покупка на сумму почти $25 млн по текущим ценам является первым приобретением криптовалюты государством с 20 сентября, когда Букеле заявил, что купил 150 биткоинов. В целом, по официальным данным, казна Сальвадора хранит 1120 биткоинов на сумму почти $66 млн.

Криптовалюта в настоящее время торгуется по цене чуть выше $60 тыс.

В прошлом месяце Сальвадор стал первой страной в мире, которая приняла биткоин в качестве законного платежного средства наряду с долларом США, что, по утверждению Букеле, снизит стоимость денежных переводов от сальвадорских мигрантов, проживающих за границей.

Традиционные банки и другие финансовые учреждения обычно взимают огромные комиссии за обработку переводов. Экономика обедневшей страны сильно зависит от денег, отправляемых домой каждый год, на сумму около $6 млрд, или около четверти валового внутреннего продукта, при этом примерно пятая часть домохозяйств зависит от этих денежных вливаний.

Фото: bbc.com

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