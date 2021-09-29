S&P ухудшило прогноз роста ВВП Китая и Австралии на 2021 год

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings улучшило прогноз роста экономики Японии в ближайшие два года. Ожидается, что рост ВВП страны в следующем году составит 2,2% против предполагавшихся в июне 2,1%, а в 2023 году - 1,2% против прежней оценки в 1%. В 2024 году прогнозируется повышение на 1,1%.

Между тем по итогам текущего года теперь ожидается подъем всего на 2,3%, а не на 2,5%, как прогнозировалось ранее. В 2020 году японская экономика сократилась на 4,7%.

Для ВВП Китая оценка на 2021 год также была ухудшена - до 8% с 8,3%. При этом прогнозы на два последующих года остались без изменения - соответственно 5,1% и 5%. В 2024 году аналитики агентства прогнозируют рост экономики КНР на уровне 4,8%.

ВВП Австралии, как ожидается, увеличится в этом году на 4,2% (ранее предполагалось 4,9%), в следующем году - на 3,3% (без изменения), в 2023 году - на 2,8% (против 2,6%), в 2024 году - на 2,5%.

Для ВВП Южной Кореи оценки подъема ВВП остались без изменения: в этом году 4%, в 2022 году - 2,8% и в 2023 году - 2,5%. В 2024 году предполагается рост на 2,4%.

Прогнозы для Индии также были сохранены. В 2021 финансовом году, который завершится в марте, ожидается подъем экономики на 9,5%, в 2022 фингоду - на 7,8% и в 2023 фингоду - на 5,7%. Оценка роста в 2024 фингоду - 6,5%.

S&P прогнозирует, что экономика Азиатско-Тихоокеанского региона в целом увеличится на 6,7% по итогам 2021 года против ожидавшихся ранее 7,1%. В будущем году, как и прежде, ожидается повышение на 5,2% и в 2023 году - на 4,6%. Оценка на 2024 год составляет 4,5%.

"Активность замедляется, поскольку штамм "дельта" коронавируса придал негативный импульс экономическому росту, шатдауны снижают мобильность и расходы населения, сокращают производство и уменьшают доверие", - отмечается в отчете агентства.

Аналитики отмечают наличие понижательных рисков для прогноза экономики АТР из-за неопределенности в развитии ситуации с пандемией COVID-19 и действий Китая в отношении частных компаний.

Фото: apa.az