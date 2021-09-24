S&P повысило рейтинговые оценки Самрук-Казыны, прогноз "Стабильный"

7 сентября 2021 года рейтинговое агентство S&P Global Ratings повысило долгосрочные и краткосрочные кредитные рейтинги АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" по обязательствам в иностранной и национальной валютах до уровня "ВВВ-/А-3", прогноз "стабильный". Об этом сообщается на сайте Казахстанской фондовой биржи.

Рейтинг Фонда по национальной шкале повышен до уровня "kzAAА". Кроме того, повышен рейтинг необеспеченных среднесрочных облигаций Фонда до уровня "ВВВ-".

О Фонде

Акционерное общество «Самрук-Қазына» основано в 2008 году Указом Президента Республики Казахстан. Единственным акционером Фонда является Правительство Республики Казахстан.

Фонд представляет собой коммерческую структуру — инвестиционный холдинг, миссия которого заключается в повышении национального благосостояния Республики Казахстан и обеспечении долгосрочной устойчивости для будущих поколений.

Фото: kaztag.kz