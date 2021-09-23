S&P повысило рейтинг АО "Банк ЦентрКредит" по национальной шкале, прогноз "Стабильный"

В KASE сообщили, что международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило рейтинги АО "Банк ЦентрКредит" по международной шкале на уровне "В/В", а также повысило рейтинг по национальной шкале с "kzBB+" до "kzBBВ-".

Повышение рейтинга по национальной шкале, по мнению S&P, отражает постепенное улучшение собственной кредитоспособности Банка на фоне стабилизации экономических условий и снижения экономического риска в Казахстане.