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В четверг, в 11:06

S&P повысило рейтинг АО "Банк ЦентрКредит" по национальной шкале, прогноз "Стабильный"

S&P повысило рейтинг АО "Банк ЦентрКредит" по национальной шкале, прогноз "Стабильный"

В KASE сообщили, что международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило рейтинги АО "Банк ЦентрКредит" по международной шкале на уровне "В/В"

В KASE сообщили, что международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило рейтинги АО "Банк ЦентрКредит" по международной шкале на уровне "В/В", а также повысило рейтинг по национальной шкале с "kzBB+" до "kzBBВ-". 

Повышение рейтинга по национальной шкале, по мнению S&P, отражает постепенное улучшение собственной кредитоспособности Банка на фоне стабилизации экономических условий и снижения экономического риска в Казахстане.

Наименование рейтингаРейтинг

Дата подтверждения/ 

пересмотра 

Долгосрочный кредитный рейтинг эмитента В 17.09.2021
Краткосрочный кредитный  рейтинг эмитентаВ17.09.2021
Долгосрочный рейтинг по национальной шкале kzВВВ- 17.09.2021
Прогноз Стабильный17.09.2021
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