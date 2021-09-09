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09.09.2021

S&P повысило кредитные рейтинги Банка Развития Казахстана, прогноз "Стабильный"

S&P повысило кредитные рейтинги Банка Развития Казахстана, прогноз "Стабильный"

S&P повысило долгосрочные и краткосрочные кредитные рейтинги БРК по обязательствам в иностранной и национальной валюте до суверенного уровня «BBB-/A-3», прогноз – «Стабильный».

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings повысило долгосрочные и краткосрочные кредитные рейтинги Банка Развития Казахстана по обязательствам в иностранной и национальной валюте до суверенного уровня «BBB-/A-3», прогноз – «Стабильный». При этом также повышен рейтинг Банка по национальной шкале до уровня «kzAAA» и рейтинг его приоритетных необеспеченных облигаций до «BBB-».  

Изменение рейтинга связано с улучшениями, произошедшими в последние четыре года в процессе мониторинга правительством предстоящих выплат по долговым обязательствам связанных с государством организаций (далее – ОСГ), включая создание специальной комиссии для мониторинга уровня внешнего долга ОСГ.

Согласно данным агентства, задачи Банка заключаются в том, чтобы способствовать развития экономики Казахстана посредством инвестиций в приоритетные неэнергетические сектора, что тесно связано с общей стратегией Группы «Байтерек».

Аналитики агентства S&P Global Ratings подчеркивают, что несмотря на то, что БРК ориентирован на выполнение задач государственной политики, а не на получение прибыли, Банк стремится обеспечивать достаточную прибыль для покрытия операционных расходов и стоимости привлекаемого финансирования. Так, на протяжении последних 5 лет деятельность Банка была прибыльной, коэффициент рентабельности собственного капитала (return on equity) составлял в среднем 2,3%.

«Повышение кредитного рейтинга до суверенного уровня – это своего рода подтверждение финансовой устойчивости Банка, яркий показатель того, что сегодня БРК считается стабильным и состоявшимся финансовым институтом развития страны. Наши международные инвесторы и партнеры доверяют нам, что позволяет Банку успешно размещать еврооблигации, спрос на которые растет с каждым годом», - подчеркнул Дмитрий Бабичев, Заместитель Председателя Правления по вопросам управления финансами.

Фото: vlast.kz

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