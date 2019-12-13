S&P понизило рейтинг ERG

S&P понизило рейтинг казахстанской горнодобывающей и металлургической компании Eurasian Resources Group до "В-". Прогноз агентства – "негативный", сообщает LS.

В агентстве полагают, что в 2019-2020 годы ERG будет показывать слабые результаты деятельности ввиду снижения цен на феррохромные сплавы и на кобальт.

"В ближайшие два года ERG будет демонстрировать отношение "FFO/долг" на уровне 6-11% ввиду текущего ухудшения ситуации на рынке феррохромных сплавов. В настоящий момент высокоуглеродные феррохромные сплавы торгуются на уровне $0,67 за фунт, что значительно ниже $0,85 за фунт на апрель 2019 года", – отметили в агентстве, обратив внимание не то, что на данный вид сплавов в I полугодии 2019 года приходилось 56% EBITDA ERG.

Помимо этого, S&P ухудшило рейтинг компании из-за задержки запуска медно-кобальтового проекта RTR.

"Мы также отмечаем технические сложности, обусловливающие задержки запуска медно-кобальтового проекта Roan Tailings Reclamation в Демократической Республике Конго, в рамках которого предполагалось увеличить объемы производства меди и кобальта с конца 2018 года. Насколько мы понимаем, компания начала продавать первые партии металлов, произведенные на RTR, однако введение производственных мощностей в эксплуатацию в полном объеме ожидается в лучшем случае в I полугодии 2020 года", – добавили в агентстве.

В S&P ожидают, что вследствие этого, компания опубликует слабые результаты деятельности за 2019 года, при которых EBITDA составит около $1,4-1,5 млрд, значение свободного денежного потока от операционной деятельности будет отрицательным (около $300 млн), а отношение "FFO/долг" составит 6-7%.

"Прогноз "негативный" отражает наше мнение о том, что в ближайшие 12 месяцев структура капитала компании может стать неустойчивой и могут появиться реальные сценарии дефолта", – добавили в агентстве.

В S&P полагают, что это может произойти в случаях, если цены на сырьевые товары будут оставаться сниженными в течение продолжительного времени, сохраняющиеся высокие капитальные расходы приведут к негативному значению FOCF в следующем году или если компания будет испытывать дефицит ликвидности в случае изменения взаимоотношений с банками.

"Мы можем пересмотреть прогноз на "стабильный" в случае улучшения показателей генерируемого денежного потока компании ERG вследствие, например, более благоприятных рыночных условий, при этом отношение "FFO/долг" будет приближаться к 10-12%, отношение "долг/EBITDA" будет ниже 5,0x", – резюмировали в S&P.