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06.09.2021

S&P подтвердил допандемический кредитный рейтинг Казахстана на уровне «BBB-», прогноз «Стабильный»

S&P подтвердил допандемический кредитный рейтинг Казахстана на уровне «BBB-», прогноз «Стабильный»

Международное рейтинговое агентство Standard&Poor's подтвердило суверенный кредитный рейтинг Казахстана на уровне «BBB-», прогноз «Стабильный».

Международное рейтинговое агентство Standard&Poor's подтвердило суверенный кредитный рейтинг Казахстана на уровне «BBB-», прогноз «Стабильный», сообщает пресс-служба МНЭ РК.

По оценкам экспертов агентства, основными факторами стабильности кредитного рейтинга стали устойчивые фискальный и внешний балансы экономики страны, а также ожидания по поводу восстановления экономики в текущем году.

S&P отмечает, что в 2020 г. меры фискальной поддержки со стороны Правительства стали одним из основных факторов обеспечения устойчивости экономики и недопущения резких колебаний в уровне благосостояния населения.

По оценкам агентства, экономика Казахстана полностью восстановится от сокращения 2020 г. уже до конца текущего года.

В текущем году, по оценкам S&P, на фоне продолжающихся мер по диверсификации экономики и наращиванию доли частного сектора, темпы роста ВВП составят 3,5%.

В структуре роста основными драйверами станут устойчивая положительная динамика в перерабатывающем секторе, усиление инвестиционной активности, ослабление ограничений, связанных с пандемией, а также восстановление внешнеторговой деятельности.

Дополнительным фактором роста экономики в 2022 г. станет восстановление в нефтедобывающем секторе на фоне ослабления ограничений на добычу со стороны OPEC+ и расширения производства на Тенгизском месторождении.

По оценкам агентства, темпы роста национальной экономики в 2021-2024 гг. составят, в среднем, около 3,6%.

Фото: dw.com

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Министерство экономики РККазахстан
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