S&P Global Ratings улучшило прогноз по рейтингам АО «Bank RBK»

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (Далее - S&P) подтвердило кредитные рейтинги АО «Bank RBK» на уровне «В-/В». Прогноз по рейтингам улучшен со «Стабильного» до «Позитивного».

«Мы полагаем, что управленческая команда АО «Bank RBK» последовательно реализует заявленную стратегию развития, постепенно восстанавливая способность банка генерировать прибыль и стабилизируя качество кредитного портфеля. По нашему мнению, усилия менеджмента в конечном счете могут обеспечить устойчиво более высокие показатели качества активов банка, чем у сопоставимых с ним финансовых организаций Казахстана», - говорится в распространенном пресс-релизе рейтингового агентства.

«Улучшение оценки кредитоспособности Bank RBK со стороны одного из ведущих мировых рейтинговых агентств является подтверждением эффективности реализуемой в банке стратегии развития, направленной на укрепление его финансовой устойчивости, повышение доходов и улучшение качества активов. Акционер и менеджмент банка продолжат последовательно реализовывать данную программу действий, что позволит нашему финансовому институту занять еще более прочные рыночные позиции и продолжать вносить вклад в развитие экономики страны», - отметила Председатель Правления Банка Наталья Акентьева.



***

По состоянию на 1 ноября 2019 года активы АО «Bank RBK» составили 673,5 млрд тенге, собственный капитал - 83 млрд тенге. Прибыль Банка по итогам 10 месяцев 2019 года сложилась в объеме 4,6 млрд тенге.



Крупным акционером Банка (свыше 99% голосующих акций) является ТОО «КСС Финанс» – структура, целиком принадлежащая президенту ТОО «Казахмыс Холдинг» Владимиру Киму.



Банк представлен в городах Нур-Султан, Алматы, Актау, Актобе, Атырау, Караганда, Павлодар, Талдыкорган, Усть-Каменогорск, Шымкент, Балхаш, Жезказган, Сатпаев, Семей и Экибастуз.