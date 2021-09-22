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S&P Global Ratings повысило рейтинговые оценки Halyk Bank, прогноз "Стабильный"

S&P Global Ratings повысило рейтинговые оценки Halyk Bank, прогноз "Стабильный"

Standard & Poor's (далее – Агентство) повысило рейтинги АО «Народный банк Казахстана» (Halyk Bank, далее - Банк) с уровня «BB/B» до «BB+/B», прогноз «Стабильный».

21 сентября, 2021 г. - Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's (далее – Агентство) повысило рейтинги АО «Народный банк Казахстана» (Halyk Bank, далее - Банк) с уровня «BB/B» до «BB+/B», прогноз «Стабильный». Об этом сообщили в пресс-службе Банка.

В частности, эксперты Агентства отметили устойчивость Банка к неблагоприятным операционным условиям, хорошие результаты операционной деятельности и значительный прогресс в сокращении объема проблемных кредитов.  

По мнению агентства Standard & Poor's, входящего в «большую тройку» крупнейших международных и независимых рейтинговых агентств, улучшение операционной среды должно способствовать поддержанию Банком показателей качества активов. «Стабильный» прогноз по рейтингу Halyk Bank отражает ожидания того, что Банк сохранит свои рыночные позиции и продолжит демонстрировать высокую способность генерировать прибыль в течение 12-18 месяцев.

«Мы приветствуем действие агентства Standard & Poor's по повышению рейтинговых оценок Halyk Bank. Это закономерный шаг, подтверждающий эффективность Банка, его ежедневные усилия,  направленные на обеспечение надежности средств депозиторов, поддержание высокого уровня ликвидности, выстраивание правильного риск-менеджмента и постоянную работу с проблемными активами. Стоит отметить, что Halyk Bank продолжает сохранять самые высокие кредитные рейтинги среди казахстанских БВУ без иностранного участия, подтвержденные международными рейтинговыми агентствами. Со своей стороны, мы продолжаем курс на дальнейшее улучшение показателей деятельности Банка и реализацию стратегических планов по цифровизации, качеству сервиса и предоставлению удобных и быстрых продуктов и сервисов для наших партнеров и клиентов», - прокомментировала Председатель Правления Halyk Bank Умут Шаяхметова.

Фото: kaztag.kz

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