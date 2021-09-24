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Вчера, в 13:28

S&P Global Ratings подтвердило рейтинги ДО АО Банк ВТБ (Казахстан)

S&P Global Ratings подтвердило рейтинги ДО АО Банк ВТБ (Казахстан)

Рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило рейтинги Банка на следующем уровне: кредитный рейтинг эмитента: ВВ+/Стабильный/В, сообщает KASE.

Алматы - 24 сентября 2021 года - Рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило рейтинги Банка на следующем уровне: кредитный рейтинг эмитента: ВВ+/Стабильный/В, сообщает KASE.

О банке

Банк ВТБ (Казахстан) – это  дочерний банк международной финансовой   Группы ВТБ, одного из лидеров   международного рынка финансовых  услуг.  В состав Группы входят дочерние и ассоциированные банки в Германии,   Великобритании, на Кипре, Грузии и Анголе, а также по одному филиалу банка ВТБ в Китае и Индии, филиал ВТБ   Капитал в Сингапуре. В странах СНГ группа представлена в Армении, Белоруссии, Казахстане, Азербайджане.

ВТБ (Казахстан) более 12 лет успешно работает на финансовом рынке республики, имеет филиальную сеть из 17   офисов во всех регионах страны.

Фото: kaztag.kz

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