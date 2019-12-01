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Finance.kz
Finance.kz
01.12.2019

S&P 500 не снижался больше чем на 0.5% уже 37 дней подряд

Рынок акций США демонстрирует вертикальный взлет: Федеральная резервная система (ФРС) покупает векселя, а Трамп обещает заключить сделку с Китаем.

«Больше всего в текущем росте рынка акций поражает отсутствие коррекций», - отмечают эксперты International Financing Review. - «Хотя мы слышим много опасений насчет того, что падение на 2-3% вот-вот произойдет».

В последний раз подобный безоткатный рост рынка акций наблюдался ровно 2 года назад, то есть осенью 2017 года. Тогда S&P 500 не снижался больше чем на 0.5% на протяжении целых 50 дней.

«Вы только посмотрите на наш график (см. ниже), который начинается с 2010 года, чтобы понять, насколько редко происходят подобные явления», - пишет IFR.

Отметим, что всплеск рыночного оптимизма, обусловленный запуском ФРС программы покупки векселей, а также ожиданиями скорого заключения торгового соглашения между США и Китаем, спровоцировал еще одну аномалию. Объем чистой короткой спекулятивной позиции во фьючерсах на индекс волатильности VIX достиг рекордных значений, превысив 200 000 контрактов.

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