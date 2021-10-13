С нового года в казахстанских школах появится предмет по цифровой грамотности

Цифровой грамотности будут обучать первоклассников в казахстанских школах с января 2022 года. В третьей четверти в школьную программу впервые введут новый предмет «Цифровая грамотность». Ранее школьники изучали дисциплину «Информационно-коммуникационные технологии», начиная с третьего класса. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки.

«Учебная программа должна соответствовать запросам и требованиям времени. Мы видим, как стремительно развивается цифровой мир. Сейчас дети умеют пользоваться смартфонами, компьютерами уже в дошкольном возрасте. Сегодня цифровая грамотность становится одним из таких базовых навыков, как чтение и письмо. Поэтому важно как можно раньше обучить детей основам цифровой грамотности, цифровой гигиены и информационной безопасности. Разумеется, новый предмет будет адаптирован с учетом возраста детей», – отметила председатель Комитета дошкольного и среднего образования МОН РК Гульмира Каримова.

Кроме того, пересмотрены учебные программы по предметам «Информационно-коммуникационные технологии» для 4 класса и «Информатика» для 5-11 классов. Новшества направлены на то, чтобы дети получали качественные и актуальные знания в сфере информационных технологий.

В рамках школьной программы будут изучаться такие языки программирования, как, например, Python, который является одним из самых популярных языков программирования. Вместе с тем в 5-9 классах детей также будут обучать 3D-моделированию, 3D-принтингу.

Типовая учебная программа по предмету «Информатика» для 10-11 классов также разработана с учетом современных тенденций развития IT-сферы. В программу обучения включены такие темы, как IT-STARTUP, виртуальная и дополненная реальность, искусственный интеллект, разработка мобильных приложений, BigData и другие. Также в учебные программы всех классов включены темы о правилах безопасности в сети Интернет, сетевом этикете и авторском праве.