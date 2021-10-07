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07.10.2021

С начала года казахстанские компании задолжали своим работника более 4 млрд тенге

С начала года казахстанские компании задолжали своим работника более 4 млрд тенге

Государственными инспекторами труда в 772 предприятиях республики выявлена задолженность по заработной плате перед 21,5 тыс. работниками.

По состоянию на 1 октября т.г. государственными инспекторами труда в 772 предприятиях республики выявлена задолженность по заработной плате перед 21,5 тыс. работниками на сумму более 4 млрд 880 млн. тенге, сообщает пресс-служба Министерства труда и социальной защиты РК.

Руководителям данных предприятий было выдано 918 предписаний, обязательных для исполнения, и наложено штрафов на сумму более 105,1 млн тенге.

В результате принятых мер, в том числе установления жестких графиков и сроков погашения задолженности по заработной плате, защищены права более 20,1 тыс. работников. Им выплачено 4 млрд 718 млн тенге.

Фото: esquire.kz

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КазахстанПравительство РК
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