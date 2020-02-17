«С 24 февраля 2020 года банки начнут работу по оказанию дополнительных мер поддержки заемщикам категории СУСН» - Н. Абдрахманов

Заместитель Председателя Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Н. Абдрахманов на прошлой неделе провел встречи с руководителями общественных объединений и банками второго уровня по вопросам реализации дополнительных мер поддержки ипотечных заемщиков в рамках Программы рефинансирования ипотечных жилищных займов (ипотечных займов) (далее – Программа).

В ходе первой встречи – с представителями общественных организаций – Н. Абдрахманов проинформировал о проводимой работе по подготовке к реализации дополнительных мер поддержки ипотечных заемщиков в рамках Программы.

Н. Абдрахманов напомнил, что по поручению Президента Республики Казахстан Токаева К.К. 23 декабря 2019 года утверждены изменения и дополнения в Программу, предоставляющие банкам право после всестороннего анализа финансового и социального положения в рамках процедур реструктуризации/рефинансирования займов применять дополнительные механизмы облегчения долговой нагрузки заемщиков, займы которых ранее были рефинансированы в рамках Программы по категории «социально уязвимые слои населения» (СУСН). «Для возврата в собственность жилья, числящегося на балансе банка, финансовым институтам предоставили право финансировать заемщика либо передать ему жилище в аренду с возможностью дальнейшего выкупа», - подытожил представитель регулятора.

Руководитель ОО «Оставим народу жилье» Бахыт Сулейменова выразила благодарность регулятору за принимаемые меры поддержки ипотечных заемщиков и обратила внимание на необходимость сохранения единственного жилья ипотечных заемщиков. «Единственное жилье должно быть ключевым фактором при рассмотрении вопросов помощи ипотечным заемщикам, банки должны принимать исчерпывающие меры в этом направлении», – сказала Б. Сулейменова.

Улданай Камбарова, руководитель ОО «Центр социальной помощи «КӘУСӘР-БҰЛАҚ», указала на необходимость рефинансирования ипотечных займов, находящихся в ликвидируемых банках, и возврата с баланса жилища бывшим собственникам.

Руководитель ОФ «FLORA-GR» Ольга Антропова добавила, что поддержка банков должна быть направлена в первую очередь на наиболее уязвимые категории граждан - инвалидов 1 и 2 группы, семей, воспитывающих детей инвалидов, многодетных матерей.

Председатель ОО «Арнамыс-5» Канагат Такеева отметила проблему с трудоустройством заемщиков, вследствие чего они не могут исполнять обязательства по договорам займа, а также лишены выезда за пределы Казахстана. Кроме этого, она акцентировала внимание участников встречи на отдельные банки, продолжающие политику выселения из единственного жилья ипотечных заемщиков. Также К. Такеевой были озвучены ряд предложений для включения в Программу.

Н. Абдрахманов в свою очередь отметил, что все поднимаемые вопросы будут рассмотрены в работе.

Что касается реализации мер дополнительной поддержки для социально-уязвимых граждан, по словам Н. Абдрахманова, данный вопрос взят финрегулятором на особый контроль. «Мы будем мониторить и следить за их выполнением, и особенно в регионах Казахстана. В целях обеспечения прозрачности реализации Программы в каждом регионе функционируют Комиссии по рассмотрению жалоб заемщиков на отказы банков в рефинансировании займов в рамках Программы, в состав которой включены региональные представители Агентства, акиматы, заинтересованные государственные органы и общественные объединения. Рассмотрение вопросов оказания дополнительной помощи ипотечным заемщикам будет осуществляться Комиссией по единым для всех заемщиков критериям без каких-либо особых или исключительных обстоятельств. При этом решения Комиссий будут носить исключительно рекомендательный характер. Кроме того, заемщики для получения консультаций по данному вопросу могут обратиться в Общественные приемные при Агентстве, открытые во всех регионах Казахстана», – подчеркнул Н. Абдрахманов.

В ходе следующей встречи с банками Н. Абдрахманов отметил важный социальный аспект Программы, реализуемой в Казахстане с 2015 года по поручению Елбасы, – сохранение единственного жилья. «Целями данной Программы также являются снижение долговой нагрузки и исключение валютного риска для ипотечных заемщиков», – сказал он. Н. Абдрахманов отметил, что банкам необходимо принять исчерпывающие меры по исполнению поручения Президента РК в рамках изменений и дополнений в Программу, утвержденных 23 декабря 2019 года. По итогам встречи банки заверили, что завершают работу по подготовке реализации мер дополнительной поддержки ипотечных заемщиков и с 24 февраля текущего года приступят к приему заявок от заемщиков. Также банки сообщили о том, что в настоящее время и на период рассмотрения заявлений заемщиков в рамках Программы, приостановлены судебные процедуры по взысканию ипотечных займов, потенциально соответствующих условиям Программы, путем реализации залогового имущества и выселения заемщиков и их семей из жилья.

Также Н. Абдрахманов призвал банки при рефинансировании займов в рамках Программы не привлекать в качестве гарантов третьих лиц, в том числе детей заемщиков, а также разработать собственные программы поддержки ипотечных заемщиков, не включенных в Программу, имеющих единственное жилье и испытывающих трудности в обслуживании займов.

По подсчетам банков, дополнительной поддержкой будут охвачены более 7 тыс. заемщиков СУСН, испытывающих объективные трудности с обслуживанием ипотечных займов, c задолженностью на сумму 44,6 млрд. тенге.

Отметим, что в список участников дополнительных мер поддержки ипотечных заемщиков включены 19 финансовых институтов, в том числе 16 банков (АО «ForteBank», АО «Народный Банк Казахстана», АО «Банк ЦентрКредит», АО «АТФ Банк», АО «Kaspi Bank», АО «Jýsan Bank», АО «Евразийский банк» и т.д.), АО «Казахстанская ипотечная компания», АО «Астана Ипотека» и АО «АФ Ипотека». В настоящее время идет процедура подписания участниками Программы договоров вклада с АО «Казахстанский фонд устойчивости».

На сайте Агентства размещены контакты работников банков для взаимодействия с заемщиками и перечень документов, необходимых для рассмотрения банками вопроса оказания дополнительной помощи ипотечным заемщикам. Также на сайтах www.finreg.kz и www.fingramota.kz размещены ответы на часто задаваемые вопросы по Программе с функцией «обратной связи» и возможностью задать вопрос по условиям реализации Программы.