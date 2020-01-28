С 2020 года меняется процедура размещения государственного образовательного заказа в частных школах

Для своевременного доведения бюджетных средств до потребителя, эффективного размещения государственного образовательного заказа с 1 января текущего года в действие вступает норма Закона РК «Об образовании» о размещении государственного образовательного заказа Оператором уполномоченного органа в области образования.

Оператором уполномоченного органа в области образования по размещению государственного образовательного заказа определен АО «Финансовый центр».

Также, изменяется процедура размещения государственного образовательного заказа, в частности будет осуществлен переход от комиссионного принятия решения.

На сегодня, соответствующий проект нормативно-правового акта направлен на регистрацию в органы юстиции и предусматривает следующее:

Оператор объявляет о приеме заявлений для размещения госзаказа на собственном интернет-ресурсе; Частная школа предоставляет заявление и пакет документов (копия лицензии на образовательную деятельность, справка о госрегистрации/перерегистрации юридического лица, справка о наличии счета в банке второго уровня РК); Оператор по результатам рассмотрения заявлений формирует перечень частных школ для размещения госзаказа; Частная школа заключает договор с Оператором и осуществляет образовательный процесс; Оператор осуществляет ежемесячные выплаты согласно актам выполненных работ.

При этом для получения государственного образовательного заказа устанавливается предельный размер родительской оплаты за обучение в частной организации среднего образования.